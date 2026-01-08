Concert Gospel du Nouvel An Gan

Concert Gospel du Nouvel An

Concert Gospel du Nouvel An Gan samedi 10 janvier 2026.

Concert Gospel du Nouvel An

Place de l’Église de Gan Gan Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10

Date(s) :
2026-01-10

L’association Béarn’Neez, la sauce festive qui a pour objectif de développer le lien social et les activités culturelles sur Gan, organise le samedi 10 Janvier 2026 un concert de Gospel pour le Nouvel An dans l’église Saint-Barthélémy de Gan

Le groupe Mama Liz And The Misses accompagnées par de nombreuses choristes, se produira à partir de 20h30. Le Choeur sera dirigé par Elizabeth Soulas, au piano Jean Marc Moulé .   .

Place de l’Église de Gan Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 85 88 37  bearnneez@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Gospel du Nouvel An

L’événement Concert Gospel du Nouvel An Gan a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Pau