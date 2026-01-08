Concert Gospel du Nouvel An Gan
Place de l’Église de Gan Gan Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
L’association Béarn’Neez, la sauce festive qui a pour objectif de développer le lien social et les activités culturelles sur Gan, organise le samedi 10 Janvier 2026 un concert de Gospel pour le Nouvel An dans l’église Saint-Barthélémy de Gan
Le groupe Mama Liz And The Misses accompagnées par de nombreuses choristes, se produira à partir de 20h30. Le Choeur sera dirigé par Elizabeth Soulas, au piano Jean Marc Moulé . .
Place de l’Église de Gan Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 85 88 37 bearnneez@gmail.com
