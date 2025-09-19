Concert Gospel Eglise fortifiée de Dugny Dugny-sur-Meuse

En ouverture au week-end dédié au patrimoine, Arcature, en partenariat avec l’INECC Mission Voix Lorraine, invite l’ensemble Gospel Koncept à se produire dans l’église fortifiée, vendredi 19 septembre à 20H30.

Façonné pour faire vivre une expérience inédite, le concert Gospel Koncept est un voyage dans l’histoire du Gospel. Les artistes, ils seront 6, revisitent les chants classiques, traditionnels et contemporains avec liberté et passion. Emmenées par Nathalie Diane, chef de chœur à l’énergie débordante, les mélodies et les harmonies des chanteurs sont captivantes. Elles emportent le public qui se retrouve à chanter et à participer pleinement. Car le gospel n’est pas un spectacle qui se consomme mais plutôt un moment que l’on vit ensemble.

Et les nombreux concerts produits depuis 10 ans sur les grandes scènes de la région témoignent de leur succès !

Tarifs 10€ / réduit 5€ Gratuit moins 12 ans

Réservation Arcature 03 72 85 01 54Tout public

Eglise fortifiée de Dugny 74 Rue Raymond Parmentier Dugny-sur-Meuse 55100 Meuse Grand Est +33 3 72 85 01 54

English :

To open the heritage weekend, Arcature, in partnership with INECC Mission Voix Lorraine, invites Gospel Koncept to perform in the fortified church, Friday September 19 at 8:30 pm.

The Gospel Koncept concert is a journey through the history of Gospel music. The 6 artists revisit classic, traditional and contemporary songs with freedom and passion. Led by Nathalie Diane, a choir director with boundless energy, the singers? melodies and harmonies are captivating. The audience is swept along, singing along and participating fully. Because gospel is not a spectacle to be consumed, but rather a moment to be experienced together.

And the many concerts they have given over the past 10 years on the region?s major stages bear witness to their success!

Prices: 10? / reduced 5? Free under 12

Booking: Arcature 03 72 85 01 54

German :

Zur Eröffnung des Wochenendes, das dem Kulturerbe gewidmet ist, lädt Arcature in Partnerschaft mit dem INECC Mission Voix Lorraine das Ensemble Gospel Koncept ein, am Freitag, den 19. September um 20.30 Uhr in der Festungskirche aufzutreten.

Das Konzert von Gospel Koncept ist eine Reise durch die Geschichte des Gospels und soll eine ganz neue Erfahrung bieten. Die sechs Künstler interpretieren klassische, traditionelle und zeitgenössische Lieder mit Freiheit und Leidenschaft neu. Unter der Leitung von Nathalie Diane, einer Chorleiterin mit unbändiger Energie, sind die Melodien und Harmonien der Sänger fesselnd. Sie reißen das Publikum mit, das sich wiederfindet, um mitzusingen und voll mitzumachen. Denn Gospel ist kein Spektakel, das man konsumieren kann, sondern ein Moment, den man gemeinsam erlebt.

Und die zahlreichen Konzerte, die in den letzten 10 Jahren auf den großen Bühnen der Region stattgefunden haben, zeugen von ihrem Erfolg!

Eintrittspreise: 10? / ermäßigt 5? Kostenlos unter 12 Jahren

Reservierung: Arcature 03 72 85 01 54

Italiano :

Per aprire il weekend dedicato al patrimonio, Arcature, in collaborazione con INECC Mission Voix Lorraine, invita l’ensemble Gospel Koncept a esibirsi nella chiesa fortificata venerdì 19 settembre alle 20.30.

Il concerto Gospel Koncept è un viaggio nella storia della musica Gospel. I 6 artisti rivisitano brani classici, tradizionali e contemporanei con libertà e passione. Guidati da Nathalie Diane, direttrice del coro con un’energia senza limiti, le melodie e le armonie dei cantanti sono accattivanti. Travolgono il pubblico che canta insieme a loro e partecipa pienamente. Perché il gospel non è uno spettacolo da consumare, ma piuttosto un momento da vivere insieme.

E i numerosi concerti che hanno tenuto negli ultimi 10 anni sui principali palcoscenici della regione testimoniano il loro successo!

Biglietti: € 10 / ridotto € 5 Gratuito per i minori di 12 anni

Prenotazione: Arcature 03 72 85 01 54

Espanol :

Para inaugurar el fin de semana dedicado al patrimonio, Arcature, en colaboración con INECC Mission Voix Lorraine, invita al conjunto Gospel Koncept a actuar en la iglesia fortificada el viernes 19 de septiembre a las 20:30 horas.

El concierto Gospel Koncept es un viaje a través de la historia de la música Gospel. Los 6 artistas revisitan canciones clásicas, tradicionales y contemporáneas con libertad y pasión. Bajo la batuta de Nathalie Diane, directora de coro con una energía desbordante, las melodías y armonías de los cantantes son cautivadoras. Arrastran al público mientras canta y participa plenamente. Porque el gospel no es un espectáculo para consumir, sino un momento para vivir juntos.

Y los numerosos conciertos que han ofrecido en los últimos 10 años en los principales escenarios de la región dan fe de su éxito

Entradas: 10 euros / con descuento 5 euros Gratis para menores de 12 años

Reservas: Arcature 03 72 85 01 54

