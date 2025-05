Concert Gospel – Dyé, 14 juin 2025 18:00, Dyé.

Yonne

Concert Gospel Eglise Saint-Pierre Dyé Yonne

Début : 2025-06-14 18:00:00

Plongez dans l’émotion et l’énergie du gospel lors d’un concert unique en son genre, au cœur de Église Saint-Pierre. Avec la chorale Gospel For Ever et le Psalmody Quartet, laissez-vous emporter par des voix puissantes, des harmonies vibrantes. Placement libre. Un moment musical, à ne pas manquer ! .

Eglise Saint-Pierre

Dyé 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 41 44

