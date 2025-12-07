Concert Gospel Dzidzole Truchtersheim

Concert Gospel Dzidzole Truchtersheim dimanche 7 décembre 2025.

Concert Gospel Dzidzole

2 rue de l’Eglise Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 17:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Concert en l’église de Truchtersheim avec la chorale « Gosepl Dzidzole » qui veut dire « il y a de la joie » en togolais.

Entrée libre, plateau. 0 .

2 rue de l’Eglise Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est annie.wagner@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Gospel Dzidzole Truchtersheim a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg