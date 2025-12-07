Concert Gospel Dzidzole Truchtersheim
Concert Gospel Dzidzole Truchtersheim dimanche 7 décembre 2025.
Concert Gospel Dzidzole
2 rue de l’Eglise Truchtersheim Bas-Rhin
Dimanche 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Concert en l’église de Truchtersheim avec la chorale « Gosepl Dzidzole » qui veut dire « il y a de la joie » en togolais.
Entrée libre, plateau. 0 .
2 rue de l’Eglise Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est annie.wagner@orange.fr
