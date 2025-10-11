Concert Gospel église Notre-Dame Église Notre-Dame Fontenay-le-Comte

Concert Gospel église Notre-Dame Église Notre-Dame Fontenay-le-Comte samedi 11 octobre 2025.

Concert Gospel église Notre-Dame

Église Notre-Dame 38 Rue Gaston Guillemet Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11 22:30:00

Date(s) :

2025-10-11

L’APEL de Saint-Joseph Notre-Dame est heureux de proposer un concert exceptionnel de Gospel avec le chœur de La Rochelle le 11 octobre 2025 à 20h30 à l’église Notre-Dame à Fontenay-le-Comte.

Tarifs

– 12 € pour les plus de 18 ans

– 8 € pour les 6-17 ans

– Gratuit pour les moins de 5 ans inclus

Les bénéfices seront utilisés pour aider le financement de conférences et interventions de professionnels destinés aux jeunes et leurs parents.

Renseignements au 07 61 11 62 14 ou à apel.stjoseph.notredame@gmail.com

Inscription en ligne via HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/apel-de-college-saint-joseph-lycee-notre-dame/evenements/gospel-notre-dame-apel .

Église Notre-Dame 38 Rue Gaston Guillemet Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 7 61 11 62 14 apel.stjoseph.notredame@gmail.com

English :

The APEL of Saint-Joseph Notre-Dame is delighted to offer an exceptional Gospel concert with the ch?ur de La Rochelle on October 11, 2025 at 8:30pm at Notre-Dame church in Fontenay-le-Comte.

German :

Die APEL von Saint-Joseph Notre-Dame freut sich, am 11. Oktober 2025 um 20:30 Uhr in der Kirche Notre-Dame in Fontenay-le-Comte ein außergewöhnliches Gospelkonzert mit dem Ch?ur de La Rochelle anbieten zu können.

Italiano :

L’APEL di Saint-Joseph Notre-Dame è lieta di offrire un eccezionale concerto gospel con il coro di La Rochelle l’11 ottobre 2025 alle 20.30 presso la chiesa di Notre-Dame a Fontenay-le-Comte.

Espanol :

La APEL de Saint-Joseph Notre-Dame se complace en ofrecer un excepcional concierto de gospel con el coro de La Rochelle el 11 de octubre de 2025 a las 20.30 h en la iglesia Notre-Dame de Fontenay-le-Comte.

L’événement Concert Gospel église Notre-Dame Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin