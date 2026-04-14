Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Gospel Eglise Saint Ouen de Rocques, Eglise St Ouen, Rocques

Concert Gospel Eglise Saint Ouen de Rocques, Eglise St Ouen, Rocques

Concert Gospel Eglise Saint Ouen de Rocques, Eglise St Ouen, Rocques samedi 30 mai 2026.

Lieu : Eglise St Ouen

Adresse : Eglise St OuenPas de descriptionROCQUES

Ville : 14100 Rocques

Département : Calvados

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Concert Gospel Eglise Saint Ouen de Rocques Samedi 30 mai, 20h30 Eglise St Ouen Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

Concert Gospel avec le groupe Gospel Together Lisieux – Caen

Eglise St Ouen Eglise St OuenPas de descriptionROCQUES Rocques 14100 Calvados Normandie
Pas de description