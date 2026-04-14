Concert Gospel Eglise Saint Ouen de Rocques, Eglise St Ouen, Rocques

Concert Gospel Eglise Saint Ouen de Rocques Samedi 30 mai, 20h30 Eglise St Ouen Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

Concert Gospel avec le groupe Gospel Together Lisieux – Caen

Eglise St Ouen Eglise St OuenPas de descriptionROCQUES Rocques 14100 Calvados Normandie

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