Concert Gospel Eglise Saint Ouen de Rocques, Eglise St Ouen, Rocques
Concert Gospel Eglise Saint Ouen de Rocques, Eglise St Ouen, Rocques samedi 30 mai 2026.
Concert Gospel Eglise Saint Ouen de Rocques Samedi 30 mai, 20h30 Eglise St Ouen Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00
Concert Gospel avec le groupe Gospel Together Lisieux – Caen
Eglise St Ouen Eglise St OuenPas de descriptionROCQUES Rocques 14100 Calvados Normandie
Pas de description