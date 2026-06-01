Concert Gospel en plein air rue de l’hopital Salon-la-Tour
Concert Gospel en plein air rue de l’hopital Salon-la-Tour samedi 27 juin 2026.
Salon-la-Tour
Concert Gospel en plein air
rue de l’hopital Boulodrome Salon-la-Tour Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Concert de Gospel donné par le Choeur Tor Carrat de Salon La Tour, sous la direction de Sandy Abudo.
Places assises ombragées.
Participation au chapeau. .
rue de l’hopital Boulodrome Salon-la-Tour 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 46 41 96 choeur.torcarrat19@gmail.com
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English : Concert Gospel en plein air
L’événement Concert Gospel en plein air Salon-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze