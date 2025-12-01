Concert Gospel et chants de Noël Eglise Notre Dame Orbec

Concert Gospel et chants de Noël

Eglise Notre Dame 1 Place du Parvis Orbec Calvados

Début : 2025-12-21 17:00:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Concert et chants de Noël à l’église Notre Dame d’Orbec avec Camille Penalva

Tout public

Entrée libre (participation au chapeau) .

Eglise Notre Dame 1 Place du Parvis Orbec 14290 Calvados Normandie +33 2 31 61 12 35

English : Concert Gospel et chants de Noël

Concert and carols at Notre Dame d’Orbec church with Camille Penalva

German : Concert Gospel et chants de Noël

Konzert und Weihnachtslieder in der Kirche Notre Dame in Orbec mit Camille Penalva

Italiano :

Concerto e canti nella chiesa di Notre Dame a Orbec con Camille Penalva

Espanol :

Concierto y villancicos en la iglesia Notre Dame de Orbec con Camille Penalva

