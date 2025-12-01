Concert Gospel et chants de Noël Eglise Notre Dame Orbec
Eglise Notre Dame 1 Place du Parvis Orbec Calvados
Début : 2025-12-21 17:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Concert et chants de Noël à l’église Notre Dame d’Orbec avec Camille Penalva
Tout public
Entrée libre (participation au chapeau) .
Eglise Notre Dame 1 Place du Parvis Orbec 14290 Calvados Normandie +33 2 31 61 12 35
English : Concert Gospel et chants de Noël
Concert and carols at Notre Dame d’Orbec church with Camille Penalva
German : Concert Gospel et chants de Noël
Konzert und Weihnachtslieder in der Kirche Notre Dame in Orbec mit Camille Penalva
Italiano :
Concerto e canti nella chiesa di Notre Dame a Orbec con Camille Penalva
Espanol :
Concierto y villancicos en la iglesia Notre Dame de Orbec con Camille Penalva
