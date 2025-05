Concert gospel et jazz | Vocalypso – Salle des fêtes Châteauneuf-sur-Charente, 6 juin 2025 20:30, Châteauneuf-sur-Charente.

Charente

Concert gospel et jazz | Vocalypso Salle des fêtes Place du Vieux Marché Châteauneuf-sur-Charente Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 20:30:00

fin : 2025-06-06

Date(s) :

2025-06-06

Vocalypso c’est un chœur qui swingue, qui enchaine les blues, les gospel, des rythmes afro brésiliens, des polyphonies subtiles et actuelles émaillées de solos a capella ou accompagnées brillamment au piano par Didier Fréboeuf.

.

Salle des fêtes Place du Vieux Marché

Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 12 42

English :

Vocalypso is a choir that swings with blues, gospel, Afro-Brazilian rhythms and subtle, contemporary polyphony, with a capella solos or brilliant piano accompaniment by Didier Fréboeuf.

German :

Vocalypso ist ein swingender Chor, der Blues, Gospel, afro-brasilianische Rhythmen, subtile und aktuelle Polyphonie, gespickt mit A-cappella-Soli oder brillanter Klavierbegleitung von Didier Fréboeuf, ineinander übergehen lässt.

Italiano :

Vocalypso è un coro che oscilla con il blues, il gospel, i ritmi afro-brasiliani e una sottile polifonia contemporanea, con assoli a cappella o un brillante accompagnamento al pianoforte di Didier Fréboeuf.

Espanol :

Vocalypso es un coro que se mece con el blues, el gospel, los ritmos afrobrasileños y una sutil polifonía contemporánea, con solos a capella o el brillante acompañamiento al piano de Didier Fréboeuf.

L’événement Concert gospel et jazz | Vocalypso Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2025-05-23 par Destination Cognac