Concert Gospel exceptionnel

Sylvanès Aveyron

2026-03-29

2026-03-29

2026-03-29

Concert de gospel exceptionnel à Sylvanès interprété par le Rodez Gospel Choir. Aux côtés du sextet vocal Love and Praise et The Soul’Sisters, ils proposeront une immersion totale dans l’univers du Negro Spirituals .

Le dimanche 29 mars à 17 h, l’abbatiale de Sylvanès accueillera un concert de gospel exceptionnel interprété par le Rodez Gospel Choir sous la direction de la cheffe de chœur Renée Agaya et accompagné par Elvis Megne aux claviers. Aux côtés du sextet vocal Love and Praise et The Soul’ Sisters, ils proposeront une immersion totale dans l’univers du Negro Spirituals .

Tarif unique 18 € gratuit pour les moins de 10 ans

Billetterie en ligne ou le jour du concert

Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20

English :

Exceptional gospel concert in Sylvanès by the Rodez Gospel Choir. Alongside the vocal sextet Love and Praise and The Soul?Sisters, they offer a total immersion in the world of Negro Spirituals .

