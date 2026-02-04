Concert gospel Église Saint-Pierre Fyé

Concert gospel

Église Saint-Pierre 4 Rue Saint-Pierre Fyé Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Organisé par le comité des fêtes de Fyé.

Le Comité des fêtes de Fyé a le plaisir de vous inviter à un concert de gospel exceptionnel avec la troupe MADIBA, reconnue pour la puissance de ses voix, son authenticité et son partage communicatif. À travers un répertoire mêlant gospel traditionnel et contemporain, la troupe MADIBA vous fera voyager entre ferveur, joie et moments d’intense émotion. Un concert accessible à tous, croyants ou non, amateurs de musique ou simples curieux.

Tarif unique 10€. Buvette et crêpes sur place.

Attention, places limitées. Réservation via HelloAsso. .

Église Saint-Pierre 4 Rue Saint-Pierre Fyé 72610 Sarthe Pays de la Loire +33 6 09 11 40 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Comité des fêtes de Fyé.

L’événement Concert gospel Fyé a été mis à jour le 2026-02-04 par OT des Alpes Mancelles