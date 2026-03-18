Concert Gospel Le bourg Hure

Concert Gospel

Le bourg Eglise Saint-Martin Hure Gironde

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Laissez-vous emporter par l’énergie et l’émotion du Gospel avec la chorale SOUL GRAPES SINGER. Ouverture de la billetterie à partir de 19h. Venez vivre une soirée exceptionnelle, pleine de voix puissantes, de partage et de bonne humeur dans le cadre unique de l’église de Hure. Sur place Restauration tapas, Boissons. Une soirée conviviale, musicale et accessible à tous…On vous attend nombreux pour faire vibrer les murs de l’église au rythme du Gospel ! .

Le bourg Eglise Saint-Martin Hure 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 06 13

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English : Concert Gospel

L’événement Concert Gospel Hure a été mis à jour le 2026-03-13 par OT de l’Entre-deux-Mers