Concert Gospel in Landes Dax
Concert Gospel in Landes Dax lundi 30 mars 2026.
Concert Gospel in Landes
Eglise Saint Vincent de Xaintes Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30
fin : 2026-03-30
Date(s) :
2026-03-30
Concert de Gospel A capella .
Eglise Saint Vincent de Xaintes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine gospelinlandes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Gospel in Landes
L’événement Concert Gospel in Landes Dax a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Grand Dax
Prochains événements à Dax (Landes)
- Visite guidée Manufacture Castex RDV Office de Tourisme Dax — 26 mars 2026
- Audition carillon de 60 cloches RDV devant la Basilique de Buglose Dax — 26 mars 2026
- Visite guidée Terdax RDV Centre Terdax Dax — 26 mars 2026
- Visite guidée Savourez Dax RDV Office de tourisme Dax — 26 mars 2026
- Visite guidée Cache cache RDV Office de Tourisme Dax — 26 mars 2026