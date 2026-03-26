Concert Gospel in Landes

Eglise Saint Vincent de Xaintes Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-30

Concert de Gospel A capella .

Eglise Saint Vincent de Xaintes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine gospelinlandes@gmail.com

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English : Concert Gospel in Landes

L’événement Concert Gospel in Landes Dax a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Grand Dax