CONCERT GOSPEL – JOURNEES DU PATRIMOINE Thubœuf
samedi 19 septembre 2026 · Thubœuf
Informations pratiques
Thubœuf
CONCERT GOSPEL – JOURNEES DU PATRIMOINE
Eglise Saint Martin de Thuboeuf Thubœuf Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 21:30:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées du Patrimoine, une journée pour connaître l’église Saint Martin de Thuboeuf !
15h-17h : visite guidée de l’église par petits groupes : histoire, patrimoine et découverte de l’église
Inscription par SMS en précisant le nom et le nombre de personnes
20h15 : Concert Gospel – Chorale Trinité
Participation libre au profit de la sauvegarde de l’église .
Eglise Saint Martin de Thuboeuf Thubœuf 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 6 09 97 20 12
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English :
As part of Heritage Days, come spend a day exploring Saint Martin Church in Thuboeuf!
L’événement CONCERT GOSPEL – JOURNEES DU PATRIMOINE Thubœuf a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée de Haute Mayenne – Bureau de Lassay