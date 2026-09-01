Informations pratiques

Thubœuf

CONCERT GOSPEL – JOURNEES DU PATRIMOINE

Eglise Saint Martin de Thuboeuf Thubœuf Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 21:30:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées du Patrimoine, une journée pour connaître l’église Saint Martin de Thuboeuf !

15h-17h : visite guidée de l’église par petits groupes : histoire, patrimoine et découverte de l’église

Inscription par SMS en précisant le nom et le nombre de personnes

20h15 : Concert Gospel – Chorale Trinité

Participation libre au profit de la sauvegarde de l’église .

Eglise Saint Martin de Thuboeuf Thubœuf 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 6 09 97 20 12

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English :

As part of Heritage Days, come spend a day exploring Saint Martin Church in Thuboeuf!

L’événement CONCERT GOSPEL – JOURNEES DU PATRIMOINE Thubœuf a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée de Haute Mayenne – Bureau de Lassay