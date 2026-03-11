Concert GOSPEL La joie du Gospel Eglise du Sacré-Coeur Audincourt

Concert GOSPEL La joie du Gospel

Eglise du Sacré-Coeur 3 Rue de Pauvrement Audincourt Doubs

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

2026-04-21

Ce spectacle, proposé à l’église du Sacré-Cœur, est le premier grand concert de l’association Gospel City dans notre région. Elle regroupe 3 chorales, Belfort, Epinal, et Lure

Leurs chants, issus du gospel contemporain, vous entraînent dans une joie communicative et participative, ponctuée par quelques œuvres plus méditatives et introspectives.

Pour Isabelle Proust-Cabrera, chef de chœur, le gospel se vit plus qu’il ne s’écoute .

