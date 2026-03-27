Concert Gospel

1 Place de la Mairie La Puisaye Eure-et-Loir

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18 23:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Venez profitez d’une soirée musical avec le groupe Giwyz, dans l’église de la Puisaye. Composer de chanteurs et de musiciens, partez pour une soirée Gospel. Réservation obligatoire.

Venez profitez d’une soirée musical avec le groupe Giwyz, dans l’église de la Puisaye. Composer de chanteurs et de musiciens, partez pour une soirée Gospel. Réservation obligatoire. 12 .

1 Place de la Mairie La Puisaye 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 60 55

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English :

Come and enjoy a musical evening with the Giwyz group, in the Puisaye church. Composed of singers and musicians, set off for an evening of Gospel music. Reservations required.

L’événement Concert Gospel La Puisaye a été mis à jour le 2026-03-27 par OTs DU PERCHE