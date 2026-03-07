Concert Gospel Place des Etats Généraux Lambesc

Concert Gospel

Samedi 25 avril 2026 à partir de 20h30. Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-25 20:30:00

Le groupe Gospel Train, conduit par le chef de chœur Pierre Almeras, nous entraînera dans une histoire du gospel en musique, accompagné des stagiaires.

Negro spirituals, traditionnels d’Afrique du Sud et Gospel rythmeront la soirée.

Possibilité de participer au stage nous contacter. .

Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 22 79 92

English :

The Gospel Train group, led by choirmaster Pierre Almeras, will take us on a musical gospel history, accompanied by the trainees.

L’événement Concert Gospel Lambesc a été mis à jour le 2026-03-07 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc