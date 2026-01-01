Concert gospel Le bourg Lantriac

Concert gospel Le bourg Lantriac dimanche 25 janvier 2026.

Concert gospel

Le bourg Eglise de Lantriac Lantriac Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Gratuit pour les enfants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 15:30:00
fin : 2026-01-25

Date(s) :
2026-01-25

Concert avec Exagroove gospel.
Bénéfices reversés à l’APEL école des arcs en ciel à Lantriac pour financer les projets des enfants.
  .

Le bourg Eglise de Lantriac Lantriac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert with Exagroove gospel.
Profits donated to APEL école des arcs en ciel in Lantriac to fund children’s projects.

L’événement Concert gospel Lantriac a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal