Concert gospel Le bourg Lantriac

Le bourg Eglise de Lantriac Lantriac Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Gratuit pour les enfants

Début : 2026-01-25 15:30:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Concert avec Exagroove gospel.

Bénéfices reversés à l’APEL école des arcs en ciel à Lantriac pour financer les projets des enfants.

Le bourg Eglise de Lantriac Lantriac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

Concert with Exagroove gospel.

Profits donated to APEL école des arcs en ciel in Lantriac to fund children’s projects.

