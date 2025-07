CONCERT GOSPEL Lattes

CONCERT GOSPEL Lattes mercredi 6 août 2025.

CONCERT GOSPEL

Rue des Chevaliers de Malte Lattes Hérault

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-08-06

Ne manquez pas le concert de Gospel singers MK le 06 août à 21h à l’Église St Bernard de Lattes !

Ils sont 6 , tous chefs de chœurs gospel en France

Ils sont unis par la passion de la musique Gospel ; sur scène pour témoigner et porter un hymne à l’amour, pour respirer la joie de vivre.

Le gospel, un cri de cœur et de l’âme d’une grande beauté; ils revisitent le gospel et les négro spirituals , accompagné d’un pianiste ou ac capela

Les voix au timbres chauds et complémentaires illustrent brillamment la tradition du call and response , ce chant partagé entre soliste et chœur, élément clé de la

musique afro-américaine.

C’est en passant aussi par des compositions et arrangements propres au groupe

Réservations: Carrefour, hello asso

et sur place avant le concert

Entree: 16€ gratuit enfant -14 ans. .

Rue des Chevaliers de Malte Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 6 52 92 23 10

English :

Don’t miss the MK Gospel Singers concert on August 06 at 9pm at St Bernard’s Church in Lattes!

German :

Verpassen Sie nicht das Konzert der Gospel singers MK am 06. August um 21 Uhr in der Kirche St Bernard in Lattes!

Italiano :

Non perdetevi il concerto dei Gospel Singers MK il 6 agosto alle 21.00 nella Chiesa di San Bernardo a Lattes!

Espanol :

No se pierda el concierto de Gospel Singers MK el 6 de agosto a las 21:00 en la iglesia de San Bernardo de Lattes

