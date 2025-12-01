Concert Gospel Le Crotoy
Concert Gospel Le Crotoy samedi 27 décembre 2025.
Concert Gospel
Le Crotoy Somme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27 20:30:00
fin : 2025-12-27
Date(s) :
2025-12-27
Concert de Your Gospel Team à 20h30 à l’église Saint-Pierre (10€ dès 16 ans) .
Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France +33 3 22 27 80 24
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Gospel Le Crotoy a été mis à jour le 2025-04-25 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre