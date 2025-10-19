Concert Gospel Salle des fêtes Le Monastier-sur-Gazeille

Concert Gospel Salle des fêtes Le Monastier-sur-Gazeille dimanche 19 octobre 2025.

Concert Gospel

Salle des fêtes Avenue des écoles Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 16:30:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

La société Prodonboard et l’ECE du Monastier vous propose un concert de gospel dans le cadre des fins de masterclass.

.

Salle des fêtes Avenue des écoles Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 15 08 91 prodonboard@gmail.com

English :

The Prodonboard company and the ECE du Monastier offer you a gospel concert as part of the end of masterclass.

German :

Die Firma Prodonboard und die ECE von Le Monastier bieten Ihnen im Rahmen der Masterclass-Enden ein Gospelkonzert an.

Italiano :

Prodonboard e l’ECE du Monastier propongono un concerto gospel nell’ambito della masterclass.

Espanol :

Prodonboard y la ECE du Monastier ofrecen un concierto de gospel como parte de su clase magistral.

L’événement Concert Gospel Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal