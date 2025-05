Concert gospel – Esplanade Jérusalem Le Mont-Saint-Michel, 29 mai 2025 14:30, Le Mont-Saint-Michel.

Nous sommes une jeune Association de Gospel animée par la passion de la musique et le désir de la partager avec le plus grand nombre. Notre mission est simple répandre la joie, l’espoir et l’unité à travers le Gospel. Notre musique est ouverte à tous les publics, sans distinction d’âge, de culture ou de croyance. Que vous soyez amateur de Gospel ou simplement curieux, vous êtes les bienvenus pour vivre avec nous un moment chaleureux et inspirant.

English : Concert gospel

We are a young Gospel Association driven by a passion for music and a desire to share it with as many people as possible. Our mission is simple: to spread joy, hope and unity through Gospel music. Our music is open to all audiences, regardless of age, culture or creed. Whether you’re a Gospel fan or simply curious, you’re welcome to join us for a warm and inspiring experience.

German :

Wir sind ein junger Gospelverein, der von der Leidenschaft für die Musik und dem Wunsch, sie mit möglichst vielen Menschen zu teilen, angetrieben wird. Unsere Mission ist einfach: Durch die Gospelmusik Freude, Hoffnung und Einheit zu verbreiten. Unsere Musik ist offen für alle Menschen, unabhängig von Alter, Kultur oder Glauben. Ob Sie ein Gospelfan oder einfach nur neugierig sind, Sie sind herzlich eingeladen, mit uns einen herzlichen und inspirierenden Moment zu erleben.

Italiano :

Siamo una giovane Associazione Gospel animata dalla passione per la musica e dal desiderio di condividerla con il maggior numero di persone possibile. La nostra missione è semplice: diffondere gioia, speranza e unità attraverso la musica Gospel. La nostra musica è aperta a tutti i tipi di pubblico, indipendentemente dall’età, dalla cultura o dal credo. Se siete fan della musica gospel o semplicemente curiosi, siete i benvenuti a unirvi a noi per un’esperienza calda e stimolante.

Espanol :

Somos una joven asociación de Gospel movida por la pasión por la música y el deseo de compartirla con el mayor número de personas posible. Nuestra misión es sencilla: difundir alegría, esperanza y unidad a través de la música Gospel. Nuestra música está abierta a todos los públicos, independientemente de su edad, cultura o credo. Tanto si eres fan de la música Gospel como si simplemente sientes curiosidad, te invitamos a unirte a nosotros para vivir una experiencia cálida e inspiradora.

