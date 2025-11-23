Concert Gospel les Copains d’Accords Scherwiller

Concert Gospel les Copains d’Accords

Les Copains d’Accords vous donnent rendez-vous pour un moment vibrant d’énergie et d’émotion ! Plateau en faveur de l’association Elsa et Hugo

Ce concert sera donné au profit de l’association Elsa et Hugo. Cette association a pour but principal de soutenir Elsa en organisant et finançant des activités liées à son handicap. Cela comprend

L’aide matérielle et les soins

La logistique

La thérapie par les loisirs

De plus, l'association vise à aider ponctuellement d'autres personnes handicapées.

Rue de l’église Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est

English :

Les Copains d?Accords invite you to a vibrant moment of energy and emotion! Plateau in aid of the Elsa et Hugo association

German :

Die Copains d’Accords laden Sie zu einem Moment voller Energie und Emotionen ein! Plateau zugunsten des Vereins Elsa et Hugo

Italiano :

Les Copains d’Accords vi aspettano per uno spettacolo ad alta energia ed emozione! Plateau a favore dell’associazione Elsa et Hugo

Espanol :

¡Les Copains d’Accords esperan un espectáculo lleno de energía y emoción! Plateau a beneficio de la asociación Elsa et Hugo

