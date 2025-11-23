Concert Gospel les Copains d’Accords Scherwiller
Concert Gospel les Copains d’Accords
Rue de l’église Scherwiller Bas-Rhin
Les Copains d’Accords vous donnent rendez-vous pour un moment vibrant d’énergie et d’émotion ! Plateau en faveur de l’association Elsa et Hugo
Ce concert sera donné au profit de l’association Elsa et Hugo. Cette association a pour but principal de soutenir Elsa en organisant et finançant des activités liées à son handicap. Cela comprend
L’aide matérielle et les soins
La logistique
La thérapie par les loisirs
De plus, l’association vise à aider ponctuellement d’autres personnes handicapées. 0 .
English :
Les Copains d?Accords invite you to a vibrant moment of energy and emotion! Plateau in aid of the Elsa et Hugo association
German :
Die Copains d’Accords laden Sie zu einem Moment voller Energie und Emotionen ein! Plateau zugunsten des Vereins Elsa et Hugo
Italiano :
Les Copains d’Accords vi aspettano per uno spettacolo ad alta energia ed emozione! Plateau a favore dell’associazione Elsa et Hugo
Espanol :
¡Les Copains d’Accords esperan un espectáculo lleno de energía y emoción! Plateau a beneficio de la asociación Elsa et Hugo
