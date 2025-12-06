Concert Gospel Majestik Singers Place Eugène Pebellier Le Puy-en-Velay

Concert Gospel Majestik Singers

Place Eugène Pebellier Eglise du Val-Vert Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

– 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06 22:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Réservez le samedi 6 décembre 2025 pour partager une soirée Gospel avec MAJESTIK Singers de Paris, dont les membres accompagnent régulièrement les concerts de Nicoletta.

.

Place Eugène Pebellier Eglise du Val-Vert Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes association.intermezzo43@gmail.com

English :

Book Saturday, December 6, 2025 to share an evening of Gospel music with Paris-based MAJESTIK Singers, whose members regularly accompany Nicoletta in concert.

German :

Reservieren Sie sich Samstag, den 6. Dezember 2025, um einen Gospelabend mit den MAJESTIK Singers aus Paris zu teilen, deren Mitglieder regelmäßig die Konzerte von Nicoletta begleiten.

Italiano :

Prenotate sabato 6 dicembre 2025 per condividere una serata di musica Gospel con i MAJESTIK Singers di Parigi, i cui membri accompagnano regolarmente Nicoletta in concerto.

Espanol :

Reserve el sábado 6 de diciembre de 2025 para compartir una velada de música Gospel con los MAJESTIK Singers de París, cuyos miembros acompañan regularmente a Nicoletta en concierto.

L’événement Concert Gospel Majestik Singers Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay