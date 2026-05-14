Concert Gospel le Bourg Malay

Malay

Concert Gospel

le Bourg Eglise du bourg Malay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L’association Malay Patrimoine vous invite à assister au concert gospel donné dans l’église du bourg de Malay.

Concert dirigé par Isabelle Gorsse accompagnée par Olivier Colas au piano.

Le dimanche 7 juin 2026, à 17h00 .

le Bourg Eglise du bourg Malay 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 46 50 62 gwenaelle.bonnardin@gmail.com

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English : Concert Gospel

L’événement Concert Gospel Malay a été mis à jour le 2026-05-14 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne