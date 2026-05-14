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Concert Gospel le Bourg Malay

Concert Gospel le Bourg Malay dimanche 7 juin 2026.

Lieu : le Bourg

Adresse : Eglise du bourg

Ville : 71460 Malay

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Malay

Concert Gospel

le Bourg Eglise du bourg Malay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

L’association Malay Patrimoine vous invite à assister au concert gospel donné dans l’église du bourg de Malay.
Concert dirigé par Isabelle Gorsse accompagnée par Olivier Colas au piano.
Le dimanche 7 juin 2026, à 17h00   .

le Bourg Eglise du bourg Malay 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 46 50 62  gwenaelle.bonnardin@gmail.com

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English : Concert Gospel

L’événement Concert Gospel Malay a été mis à jour le 2026-05-14 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne