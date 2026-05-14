Concert Gospel le Bourg Malay
Concert Gospel le Bourg Malay dimanche 7 juin 2026.
Malay
Concert Gospel
le Bourg Eglise du bourg Malay Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
L’association Malay Patrimoine vous invite à assister au concert gospel donné dans l’église du bourg de Malay.
Concert dirigé par Isabelle Gorsse accompagnée par Olivier Colas au piano.
Le dimanche 7 juin 2026, à 17h00 .
le Bourg Eglise du bourg Malay 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 46 50 62 gwenaelle.bonnardin@gmail.com
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English : Concert Gospel
L’événement Concert Gospel Malay a été mis à jour le 2026-05-14 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne