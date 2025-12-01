Concert gospel MAUBOURGUET Maubourguet

Concert gospel

L’association 6 sons vous propose un concert gospel avec les Poly-sons, au profit de la paroisse. Un goûter sera offert après le concert.

Libre participation, mais nécessaire.

Direction artistique Henri Gonzalez Martin

La chorale des Poly-sons de Tarbes est née en 2001. L’effectif reste toutefois assez modeste la première année puisque le nombre de participants se limite à 12 choristes.

L’année suivante, le bouche à oreille fait des émules puisqu’elle compte alors 35 choristes. Nous sommes aujourd’hui presque le double. L’ambiance devient fort sympathique et les répétitions se déroulent dans une atmosphère de travail et de rigolade sous l’œil averti de Henri Gonzalez. Le début de cette année est constitué de 76 inscrits. Les nouvelles recrues masculines seront les bienvenues. Toutefois nous ne souhaitons pas que le chœur perde son sens humain donc les effectifs seront vite remplis. Ne tardez pas à nous rejoindre… Le tout est d’aimer chanter, d’être sympa et de bien vouloir apprendre le répertoire que nous avons déjà en marche !

MAUBOURGUET Eglise Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 69 61 65 02 asso6sons@gmail.com

The 6 sons association offers a gospel concert with Poly-sons, in aid of the parish. A snack will be served after the concert.

Participation is free, but necessary.

Artistic director: Henri Gonzalez Martin

The Tarbes Poly-sons choir was founded in 2001. In its first year, however, the number of participants was limited to just 12.

By the following year, word of mouth had spread to 35 choristers. Today, the number has almost doubled. The atmosphere became very friendly, and rehearsals took place in an atmosphere of work and fun under the watchful eye of Henri Gonzalez. At the start of this year, 76 people are registered. New male recruits are most welcome. However, we don’t want the ch?ur to lose its human touch, so the numbers will fill up quickly. Don’t delay in joining us? All you need to do is love to sing, be a good sport and be willing to learn the repertoire we already have on the go!

