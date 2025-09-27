CONCERT GOSPEL Melle

CONCERT GOSPEL Melle samedi 27 septembre 2025.

CONCERT GOSPEL

Eglise Saint Savinien Melle Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Concert « Gospel en Choeur » 30 choristes de Saint Maixent

Restauration sur place Authentiques flammekueches alsaciennes .

Eglise Saint Savinien Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 75 76 70 etoilesdecompostelle79@gmail.com

English : CONCERT GOSPEL

German : CONCERT GOSPEL

Italiano :

Espanol : CONCERT GOSPEL

L’événement CONCERT GOSPEL Melle a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Pays Mellois