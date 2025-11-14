Concert Gospel Monsempron-Libos

Concert Gospel

Eglise de Libos Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Concert Gospel avec Vocal Colors et l’association Cancers Entraide et Vous. Concert solidaire en Faveur de la lutte contre le cancer. Sur réservation.

Eglise de Libos Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 51 62 22

English : Concert Gospel

Gospel concert with Vocal Colors and the association Cancers Entraide et Vous. Reservation required.

German : Concert Gospel

Gospelkonzert mit Vocal Colors und dem Verein Cancers Entraide et Vous. Solidaritätskonzert zugunsten des Kampfes gegen Krebs. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Concerto gospel con Vocal Colors e l’associazione Cancers Entraide et Vous. Concerto a favore della lotta contro il cancro. Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Concert Gospel

Concierto de gospel con Vocal Colors y la asociación Cancers Entraide et Vous. Concierto a favor de la lucha contra el cáncer. Reserva obligatoria.

