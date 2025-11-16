Concert Gospel Église Sainte Thérèse Montluçon
Concert Gospel Église Sainte Thérèse Montluçon dimanche 16 novembre 2025.
Concert Gospel
Église Sainte Thérèse Rue d’Ulm Montluçon Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-16 16:00:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Dirigé par Jean-Marc Delabays et Valérie Maryane.
Église Sainte Thérèse Rue d’Ulm Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 10 73 83
English :
Directed by Jean-Marc Delabays and Valérie Maryane.
German :
Geleitet von Jean-Marc Delabays und Valérie Maryane.
Italiano :
Diretto da Jean-Marc Delabays e Valérie Maryane.
Espanol :
Dirigida por Jean-Marc Delabays y Valérie Maryane.
L'événement Concert Gospel Montluçon a été mis à jour le 2025-11-12