Concert Gospel Espace de Vie Nouvelle Ornans

Espace de Vie Nouvelle 2 Avenue Mal de Lattre de Tassigny Ornans Doubs
Début : 2025-11-30 15:00:00
fin : 2025-11-30 16:30:00
2025-11-30
Concert Gospel le Dimanche 30 Novembre à l’Espace de Vie Nouvelle au 2 bis avenue de Lattre de Tassigny à Ornans Entrée libre
Profitez de venir flâner au marché de Noël pour venir faire une pause musicale et dansante avec ce groupe qui va vous émouvoir et vous faire bouger.
Pour clôturer ce moment à venir dans la convivialité, une boisson vous sera offerte .
