Informations pratiques

Gaillan-en-Médoc

Concert Gospel O’Sisters Blues

Eglise Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Laissez-vous porter par la puissance et l’émotion du Gospel Blues ! Dans le cadre exceptionnel de l’église de Gaillan-en-Médoc, le groupe Gospel O’Sisters Blues vous invite à un concert mêlant chants gospel, blues et musique soul. Un moment musical chaleureux et authentique, accessible à tous, où la participation est libre au chapeau.

Une belle occasion de partager un instant de convivialité et de découvrir des voix empreintes d’énergie et d’émotion.

Organiser par l’association sauvegarde de l’église de gaillan . .

Eglise Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 03 08

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English : Concert Gospel O’Sisters Blues

L’événement Concert Gospel O’Sisters Blues Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Médoc-Vignoble