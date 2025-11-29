Concert Gospel par Exagroove Gospel Chadrac
Concert Gospel par Exagroove Gospel Chadrac samedi 29 novembre 2025.
Église de Chadrac Chadrac Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Dans le cadre du marché de Noël de Chadrac, concert Gospel d’Exagroove Gospel le 29 novembre à 20h30, en l’église de Chadrac.
Église de Chadrac Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 83 83 30 exagroove@gmail.com
English :
As part of the Chadrac Christmas market, Exagroove Gospel concert on November 29 at 8:30pm in the Chadrac church.
German :
Im Rahmen des Weihnachtsmarktes in Chadrac findet am 29. November um 20:30 Uhr in der Kirche von Chadrac ein Gospelkonzert von Exagroove Gospel statt.
Italiano :
Nell’ambito del mercatino di Natale di Chadrac, concerto gospel degli Exagroove Gospel il 29 novembre alle 20.30 nella chiesa di Chadrac.
Espanol :
En el marco del mercado navideño de Chadrac, concierto de gospel a cargo de Exagroove Gospel el 29 de noviembre a las 20.30 h en la iglesia de Chadrac.
