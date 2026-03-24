Concert Gospel Temple de Pau Pau

Concert Gospel

Temple de Pau 21 Rue Serviez Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Avec la Chorale Gospel Evidence sous la direction de Luc Martinez.

Le bénéfice de la soirée ira intégralement à l’association des Calinous d’Haiti, association venant en aide à l’orphelinat la maison de l’Espoir à Port au Prince. .

Temple de Pau 21 Rue Serviez Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 91 04 49

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English : Concert Gospel

L’événement Concert Gospel Pau a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Pau