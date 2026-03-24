Concert Gospel Temple de Pau Pau
Concert Gospel Temple de Pau Pau samedi 28 mars 2026.
Concert Gospel
Temple de Pau 21 Rue Serviez Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Avec la Chorale Gospel Evidence sous la direction de Luc Martinez.
Le bénéfice de la soirée ira intégralement à l’association des Calinous d’Haiti, association venant en aide à l’orphelinat la maison de l’Espoir à Port au Prince. .
Temple de Pau 21 Rue Serviez Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 91 04 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Gospel
L’événement Concert Gospel Pau a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Pau