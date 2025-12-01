Concert Gospel Église Saint Nicolas Pertuis

Concert Gospel

Samedi 20 décembre 2025 à partir de 16h30. Église Saint Nicolas Place Mirabeau Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 16:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Concert de gospel organisé le 20 décembre à l’église Saint Nicoalas à 16h30 par le Rotary Pertuis Sud Luberon au profit des actions inclusives handicap de l’association voix et musiques

Tarif 10€ personne

Billetterie sur place



Renseignements manifestation.rotary.pertuis@gmail.com .

Église Saint Nicolas Place Mirabeau Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur manifestation.rotary.pertuis@gmail.com

English :

Gospel concert organized on December 20 at Saint Nicoalas church at 4:30 pm by Rotary Pertuis Sud Luberon to benefit the disability-inclusive actions of the association voix et musiques

L’événement Concert Gospel Pertuis a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme de Pertuis