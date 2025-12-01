Concert Gospel Église Saint Nicolas Pertuis
Concert Gospel Église Saint Nicolas Pertuis samedi 20 décembre 2025.
Concert Gospel
Samedi 20 décembre 2025 à partir de 16h30. Église Saint Nicolas Place Mirabeau Pertuis Vaucluse
Concert de gospel organisé le 20 décembre à l’église Saint Nicoalas à 16h30 par le Rotary Pertuis Sud Luberon au profit des actions inclusives handicap de l’association voix et musiques
Tarif 10€ personne
Billetterie sur place
Renseignements manifestation.rotary.pertuis@gmail.com .
Église Saint Nicolas Place Mirabeau Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur manifestation.rotary.pertuis@gmail.com
English :
Gospel concert organized on December 20 at Saint Nicoalas church at 4:30 pm by Rotary Pertuis Sud Luberon to benefit the disability-inclusive actions of the association voix et musiques
