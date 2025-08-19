Concert Gospel Rhymes Truchtersheim

Concert Gospel Rhymes Truchtersheim dimanche 25 janvier 2026.

Concert Gospel Rhymes

rue Germain Muller Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2026-01-25 17:00:00

fin : 2026-01-25 19:00:00

2026-01-25

Concert en l’église de Truchtersheim avec le Gospel Rhymes. Entrée libre, plateau. 0 .

rue Germain Muller Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 69 60 30 ecole.musique@kochersberg.fr

