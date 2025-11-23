Concert Gospel Place Jean Jaurès Saint-Rémy

Concert Gospel

Place Jean Jaurès Espace Brassens Saint-Rémy Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Sous la direction de Sébastien Vaivrand, 100 choristes du chœur Gospel de Chalon sur Saône se produira pour un spectacle d’une heure et demi dans la grande salle de l’espace Brassens de Saint Rémy. .

Place Jean Jaurès Espace Brassens Saint-Rémy 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

