Concert gospel Eglise Saint-Martin Saussay-la-Campagne

Saussay-la-Campagne

Concert gospel

Eglise Saint-Martin 2 Chemin du Presbytère Saussay-la-Campagne Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’Association de Sauvegarde des Monuments de Saussay-la-Campagne organise un concert gospel sous la direction de Jacky Weber.

Les profits serviront à la restauration de l’église. .

Eglise Saint-Martin 2 Chemin du Presbytère Saussay-la-Campagne 27150 Eure Normandie +33 6 79 67 74 38 asmslc.27@gmail.com

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English : Concert gospel

L’événement Concert gospel Saussay-la-Campagne a été mis à jour le 2026-04-08 par Vexin Normand Tourisme