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Concert gospel Eglise Saint-Martin Saussay-la-Campagne

Concert gospel Eglise Saint-Martin Saussay-la-Campagne samedi 30 mai 2026.

Lieu : Eglise Saint-Martin

Adresse : 2 Chemin du Presbytère

Ville : 27150 Saussay-la-Campagne

Département : Eure

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saussay-la-Campagne

Concert gospel

Eglise Saint-Martin 2 Chemin du Presbytère Saussay-la-Campagne Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

L’Association de Sauvegarde des Monuments de Saussay-la-Campagne organise un concert gospel sous la direction de Jacky Weber.
Les profits serviront à la restauration de l’église.   .

Eglise Saint-Martin 2 Chemin du Presbytère Saussay-la-Campagne 27150 Eure Normandie +33 6 79 67 74 38  asmslc.27@gmail.com

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English : Concert gospel

L’événement Concert gospel Saussay-la-Campagne a été mis à jour le 2026-04-08 par Vexin Normand Tourisme

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