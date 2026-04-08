Concert gospel Eglise Saint-Martin Saussay-la-Campagne
Concert gospel Eglise Saint-Martin Saussay-la-Campagne samedi 30 mai 2026.
Saussay-la-Campagne
Concert gospel
Eglise Saint-Martin 2 Chemin du Presbytère Saussay-la-Campagne Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’Association de Sauvegarde des Monuments de Saussay-la-Campagne organise un concert gospel sous la direction de Jacky Weber.
Les profits serviront à la restauration de l’église. .
Eglise Saint-Martin 2 Chemin du Presbytère Saussay-la-Campagne 27150 Eure Normandie +33 6 79 67 74 38 asmslc.27@gmail.com
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English : Concert gospel
L’événement Concert gospel Saussay-la-Campagne a été mis à jour le 2026-04-08 par Vexin Normand Tourisme
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