Concert Gospel Maison des Associations Solignac-sur-Loire

Concert Gospel

Maison des Associations 2 rue de l’ancienne voie ferrée Solignac-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-21 17:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-21

Pour les fêtes de fin d’année, profitez d’un concert de Gospel à l’ Église de Solignac-sur-Loire, le dimanche 21 décembre 2025 à 17h00.

English :

For the festive season, enjoy a Gospel concert at the Church of Solignac-sur-Loire, on Sunday December 21, 2025 at 5:00 pm.

