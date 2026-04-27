Concert gospel Soumoulou
Concert gospel Soumoulou vendredi 22 mai 2026.
Soumoulou
Concert gospel
Eglise Soumoulou Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Avec le groupe Les Poly-Sons. .
Eglise Soumoulou 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine femmesdubearn@gmail.com
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English :
L’événement Concert gospel Soumoulou a été mis à jour le 2026-04-27 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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