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Concert gospel Soumoulou

Concert gospel Soumoulou

Concert gospel Soumoulou vendredi 22 mai 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 64420 Soumoulou

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Soumoulou

Concert gospel

Eglise Soumoulou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Avec le groupe Les Poly-Sons.   .

Eglise Soumoulou 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   femmesdubearn@gmail.com

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English :

L’événement Concert gospel Soumoulou a été mis à jour le 2026-04-27 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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