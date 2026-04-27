Soumoulou

Concert gospel

Eglise Soumoulou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Avec le groupe Les Poly-Sons. .

Eglise Soumoulou 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine femmesdubearn@gmail.com

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English :

L’événement Concert gospel Soumoulou a été mis à jour le 2026-04-27 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran