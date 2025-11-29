Concert Gospel Surgères
Concert Gospel Surgères samedi 29 novembre 2025.
Concert Gospel
Eglise Notre Dame de Surgères Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-11-29 20:00:00
fin : 2025-11-29 22:30:00
Date(s) :
2025-11-29
Venez découvrir la Happy Music et partager des moments d’émotions, de communion et de joie avec le groupe Hope !
Eglise Notre Dame de Surgères Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 71 83 05
English :
Come and discover Happy Music and share moments of emotion, communion and joy with the Hope group!
German :
Entdecken Sie die Happy Music und teilen Sie Momente der Emotionen, der Gemeinschaft und der Freude mit der Gruppe Hope!
Italiano :
Venite a scoprire la Happy Music e a condividere momenti di emozione, comunione e gioia con il gruppo Hope!
Espanol :
Venga a descubrir Happy Music y comparta momentos de emoción, comunión y alegría con el grupo ¡Hope!
