Concert Gospel Surgères

Concert Gospel

Eglise Notre Dame de Surgères Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29 22:30:00

2025-11-29

Venez découvrir la Happy Music et partager des moments d’émotions, de communion et de joie avec le groupe Hope !

Eglise Notre Dame de Surgères Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 71 83 05

English :

Come and discover Happy Music and share moments of emotion, communion and joy with the Hope group!

German :

Entdecken Sie die Happy Music und teilen Sie Momente der Emotionen, der Gemeinschaft und der Freude mit der Gruppe Hope!

Italiano :

Venite a scoprire la Happy Music e a condividere momenti di emozione, comunione e gioia con il gruppo Hope!

Espanol :

Venga a descubrir Happy Music y comparta momentos de emoción, comunión y alegría con el grupo ¡Hope!

