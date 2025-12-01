Concert gospel Tence

Concert gospel

Salle de la Brosse Tence Haute-Loire

Début : 2025-12-25 14:00:00

fin : 2025-12-25 17:00:00

2025-12-25

Parce que Noël c’est plus beau quand on le partage ! Que vous soyez seul ou en famille, l’église Zoé vous invite à un concert gospel de Noël suivi d’un délicieux goûter.

Salle de la Brosse Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

Because Christmas is more beautiful when shared! Whether you’re alone or with your family, Zoé Church invites you to a Christmas gospel concert followed by a delicious snack.

