Concert gospel Tence

Parce que Noël c’est plus beau quand on le partage ! Que vous soyez seul ou en famille, l’église Zoé vous invite à un concert gospel de Noël suivi d’un délicieux goûter.
Salle de la Brosse Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
Because Christmas is more beautiful when shared! Whether you’re alone or with your family, Zoé Church invites you to a Christmas gospel concert followed by a delicious snack.
