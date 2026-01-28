Concert Gospel The Flames Gospel Choir Rue de l’Église Possesse

Concert Gospel The Flames Gospel Choir

CONCERT GOSPEL THE FLAMES GOSPEL CHOIR

Dimanche 29 mars 2026

15h (ouverture des portes à 14h)

Église de Possesse (51)

Venez vivre un moment intense de joie, d’émotion et de partage avec The Flames Gospel Choir,

✨ environ 25 choristes réunis pour un concert vibrant et inspirant.

⏱ Durée du concert environ 2 heures

Église chauffée

Places assises

Places limitées

Prévente jusqu’au 1er mars 2026

https://www.helloasso.com/…/eve…/the-flames-gospel-choir

Un rendez-vous musical à ne pas manquer pour toute la famille ! .

