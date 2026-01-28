Concert Gospel The Flames Gospel Choir Rue de l’Église Possesse
Concert Gospel The Flames Gospel Choir Rue de l’Église Possesse dimanche 29 mars 2026.
Concert Gospel The Flames Gospel Choir
Rue de l’Église Eglise Possesse Marne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Supplément
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 15:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Tout public
CONCERT GOSPEL THE FLAMES GOSPEL CHOIR
Dimanche 29 mars 2026
15h (ouverture des portes à 14h)
Église de Possesse (51)
Venez vivre un moment intense de joie, d’émotion et de partage avec The Flames Gospel Choir,
✨ environ 25 choristes réunis pour un concert vibrant et inspirant.
⏱ Durée du concert environ 2 heures
Église chauffée
Places assises
Places limitées
Prévente jusqu’au 1er mars 2026
https://www.helloasso.com/…/eve…/the-flames-gospel-choir
Un rendez-vous musical à ne pas manquer pour toute la famille ! .
Rue de l’Église Eglise Possesse 51330 Marne Grand Est +33 6 01 72 94 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Gospel The Flames Gospel Choir
L’événement Concert Gospel The Flames Gospel Choir Possesse a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne