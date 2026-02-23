Concert Gospel Toulouse Rue Saint-Gilles Pornic

Concert Gospel Toulouse

Rue Saint-Gilles Eglise Saint-Gilles Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

2026-04-12

Un voyage vocal universel au cœur de Pornic

L’association ACAP vous invite à découvrir son projet captivant Les voix pour la Terre . Ce concert exceptionnel réunit sur scène deux ensembles vocaux aux univers complémentaires

G Singers l’énergie vibrante et l’émotion du Gospel

Voce 4 Terra la richesse et la profondeur des polyphonies du monde

Portés par une passion commune, ces deux groupes fusionnent leurs voix pour vous proposer une escapade musicale par-delà les frontières. Dans l’acoustique unique de l’église Saint-Gilles venez vibrer au son de racines musicales lointaines qui se rejoignent en une harmonie universelle. Un moment de partage et d’unité à ne pas manquer. .

English :

A universal vocal journey to the heart of Pornic

