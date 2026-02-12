Concert GOSPEL Eglise de Vault-de-Lugny Vault-de-Lugny
Concert GOSPEL
Eglise de Vault-de-Lugny 10 Place Saint-Germain Vault-de-Lugny Yonne
Début : 2026-03-28 17:00:00
2026-03-28
En première partie le quatuor Psalmody Quartet interpretera les grands classiques du négro-spiritual. Il sera suivi par le choeur Gospel for Ever, composé d’une trentaine de choristes, qui nous proposera son répertoire de gospel traditionnel. .
Eglise de Vault-de-Lugny 10 Place Saint-Germain Vault-de-Lugny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté jpierre.naudin@orange.fr
English : Concert GOSPEL
