Concert GOSPEL Eglise de Vault-de-Lugny Vault-de-Lugny

Concert GOSPEL

Eglise de Vault-de-Lugny 10 Place Saint-Germain Vault-de-Lugny Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 17:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

En première partie le quatuor Psalmody Quartet interpretera les grands classiques du négro-spiritual. Il sera suivi par le choeur Gospel for Ever, composé d’une trentaine de choristes, qui nous proposera son répertoire de gospel traditionnel. .

