Concert Gospel’s Family Église de Bicqueley Bicqueley

Concert Gospel’s Family

Église de Bicqueley 50 rue Nicolas Chenin Bicqueley Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Venez vivre un moment de joie, d’énergie et de partage avec Gospel’s Family, entre gospel traditionnel et pop-rock !

Un concert festif et chaleureux à ne pas manquer !

Concert présenté par la MJC de Bulligny

Participation libreTout public

0 .

Église de Bicqueley 50 rue Nicolas Chenin Bicqueley 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est bicqueley54.comitedesfetes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and experience a moment of joy, energy and sharing with Gospel’s Family, a mix of traditional gospel and pop-rock!

A warm and festive concert not to be missed!

Concert presented by MJC de Bulligny

Free admission

L’événement Concert Gospel’s Family Bicqueley a été mis à jour le 2026-01-26 par MT TERRES TOULOISES