Concert Gospel’s Family Église de Bicqueley Bicqueley dimanche 8 février 2026.
Église de Bicqueley 50 rue Nicolas Chenin Bicqueley Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 15:00:00
fin : 2026-02-08
Venez vivre un moment de joie, d’énergie et de partage avec Gospel’s Family, entre gospel traditionnel et pop-rock !
Un concert festif et chaleureux à ne pas manquer !
Concert présenté par la MJC de Bulligny
Participation libreTout public
Église de Bicqueley 50 rue Nicolas Chenin Bicqueley 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est bicqueley54.comitedesfetes@gmail.com
English :
Come and experience a moment of joy, energy and sharing with Gospel’s Family, a mix of traditional gospel and pop-rock!
A warm and festive concert not to be missed!
Concert presented by MJC de Bulligny
Free admission
