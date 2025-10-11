[Concert] GOSS Salle Maurice Levasseur Dieppe

Salle Maurice Levasseur / Rue Claude Delvincourt Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-10-11 19:30:00

fin : 2025-10-11

GOSS est en concert le samedi 11 octobre à 19h30 ✨ !

Artiste au croisement de la pop, de la soul et de l’électro , GOSS propose un univers musical riche et envoûtant. Sa voix singulière, ses ambiances intimes et ses productions audacieuses font de chacun de ses concerts une véritable expérience

Ce moment promet d’être vibrant, sensible et inoubliable !

Réservation obligatoire. .

Salle Maurice Levasseur / Rue Claude Delvincourt Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

