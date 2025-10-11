[Concert] GOSS Salle Maurice Levasseur Dieppe
[Concert] GOSS Salle Maurice Levasseur Dieppe samedi 11 octobre 2025.
[Concert] GOSS
Salle Maurice Levasseur / Rue Claude Delvincourt Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 19:30:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
GOSS est en concert le samedi 11 octobre à 19h30 ✨ !
Artiste au croisement de la pop, de la soul et de l’électro , GOSS propose un univers musical riche et envoûtant. Sa voix singulière, ses ambiances intimes et ses productions audacieuses font de chacun de ses concerts une véritable expérience
Ce moment promet d’être vibrant, sensible et inoubliable !
Réservation obligatoire. .
Salle Maurice Levasseur / Rue Claude Delvincourt Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie
L’événement [Concert] GOSS Dieppe a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie