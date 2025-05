Concert GOSSEYN – Melle, 14 mai 2025 21:00, Melle.

Deux-Sèvres

Concert GOSSEYN 2 Place René Groussard Melle Deux-Sèvres

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-14 21:00:00

fin : 2025-05-14

Date(s) :

2025-05-14

Concert GOSSEYN

Samedi 14 mai à 21 au Café du Boulevard à Melle

Gosseyn un hybride musical dont le nom évoque à lui seul, la bande-son d’une étrange science fiction. D’abord composés au bouzouki par Joachim Mouflin, les morceaux ont chacun leur surprise, développée à plaisir par les autres membres du groupe.

Avec le clarinettiste Etienne Cabaret, le claviériste Baptiste Grisel et le batteur Nicolas Pointard, le jeu tourne sur des couleurs toujours aussi explosives mais maintenant plus expérimentales, plus nuancées aussi. Les intro ou solo font la part belle aux improvisations à base de tourbillons soniques avec effets ou d’envolées instrumentales qui mènent franchement à la transe… .

2 Place René Groussard

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

English : Concert GOSSEYN

German : Concert GOSSEYN

Italiano :

Espanol : Concert GOSSEYN

L’événement Concert GOSSEYN Melle a été mis à jour le 2025-05-06 par OT Pays Mellois