Concert « Gosseyn » – Piégut-Pluviers, 16 mai 2025 20:00, Piégut-Pluviers.

Dordogne

Concert « Gosseyn » 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16 20:00:00

fin : 2025-05-16

Date(s) :

2025-05-16

Psyché oriental. Déjà furieusement éclectique, mêlant jazz, musiques du monde et électroniques, le quartet breton devient quintet et recrée un répertoire autour de la chanteuse turque Ebru Aydin.

Psyché oriental. Déjà furieusement éclectique, mêlant jazz, musiques du monde et électroniques, le quartet breton devient quintet et recrée un répertoire autour de la chanteuse turque Ebru Aydin. .

41 bis rue des alliés

Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 02 91

English : Concert « Gosseyn »

Oriental psyche. Already furiously eclectic, mixing jazz, world music and electronica, the Breton quartet becomes a quintet and recreates a repertoire around the Turkish singer Ebru Aydin.

German : Concert « Gosseyn »

Orientalischer Psychedelic. Das bereits furios eklektische Quartett aus der Bretagne, das Jazz, Weltmusik und elektronische Musik vereint, wird zum Quintett und kreiert ein Repertoire rund um die türkische Sängerin Ebru Aydin neu.

Italiano :

Psiche orientale. Già furiosamente eclettico, fondendo jazz, world music ed elettronica, il quartetto bretone si trasforma in quintetto e ricrea un repertorio attorno alla cantante turca Ebru Aydin.

Espanol : Concert « Gosseyn »

Psique oriental. Ya furiosamente ecléctico, mezclando jazz, músicas del mundo y electrónica, el cuarteto bretón se convierte en quinteto y recrea un repertorio en torno a la cantante turca Ebru Aydin.

L’événement Concert « Gosseyn » Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2025-05-06 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin