Concert goumand, les violons d’Aliénor Champagné-Saint-Hilaire

Lieu-dit Le Haras Champagné-Saint-Hilaire Vienne

Tarif : – –

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Venez découvrir ce formidable trio dans une des granges du haras, aménagée pour l’occasion dans un thème champêtre.

Animés par le plaisir de jouer ensemble, la découverte de nouveaux répertoires et la rencontre d’un public différent à chaque évènement, les Violons d’Aliénor se définissent aussi par leur démarche de recherche et d’interprétation historiquement informée sur instruments d’époque.

Laurie, Camélia et Oda vous propose un nouveau programme autour d’airs de cour de la fin du XVI°siècle, de sonates de compositeurs baroques et préclassiques tels que Vivaldi, Boccherini, Haydn et toujours quelques improvisations autour de thèmes anciens.

Les miches d’ln seront présentes pour vous restaurer ainsi que d’autres mets et boissons. .

Lieu-dit Le Haras Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@haras-prestige-events.fr

