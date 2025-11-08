Concert gourmand Rue de l’Hozanne Le Dorat

Concert gourmand

Rue de l’Hozanne Halle aux grains Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Venez déguster une succulente tartiflette (ou bœuf bourguignon) en musique avec l’orchestre d’école de la société musicale Les Enfants du Dorat et de l’Harmonie de Cherves-Maisonneuve (86). Pensez à réserver votre place ! .

Rue de l’Hozanne Halle aux grains Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 61 74 26

